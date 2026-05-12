La sociedad tiene rostros diversos y extiende la mano

Un tema sensible toca a la sociedad en medio de complejidades extremas de la economía, se trata del incremento de personas de conducta deambulante por diversas causas.

Y no es que el Gobierno esté de brazos cruzados ante esta situación, pero las condiciones actuales requieren del trabajo intersectorial. Dos centros dispone el territorio para estas personas, uno en Cárdenas y otro en Matanzas, insuficientes aún para eliminar esas conductas.

Preferimos razonar con sensibilidad ante la alimentación, y es que cuando una persona no tiene qué comer, ni solvencia económica y por su condición de vulnerable aún no cuenta con el lugar para alimentarse, sale a las calles a buscar la comida por sus propios medios.

La forma más expedita que encuentra para obtener su alimento de cualquier manera, es pidiendo dinero, comida u otras ayudas, una de las condicionantes del aumento de personas en situación de mendicidad en los barrios.

Cuando se analizan las comunidades en situación de vulnerabilidad, ese segmento salta a la vista por su multiplicidad de causales: personas sin sano juicio, otros por abandono familiar o por el alcoholismo, trastornos psiquiátricos y necesitados reales.

Todos requieren tratamiento y para eso el Estado destina un presupuesto y el diseño de mecanismos como el Sistema de Alimentación a la Familia (SAF) y también ofrece alimentación en unidades estatales con posibilidades reales.

En aquellos sitios donde no existe el SAF, ni esas unidades con recursos, se precisa crear hogares de alimentación comunitaria. Matanzas trabaja para abrir, en breve, el primero. Recientemente trascendió que cuenta con recursos materiales, así como con el levantamiento de los trabajadores sociales para lograr una organización similar a la de las casitas infantiles.

La sociedad no es inmaculada, tiene rostros diversos, pero extiende la mano. Todo cuanto se haga en beneficio de ese segmento poblacional encarna uno de los preceptos martianos de la Revolución.