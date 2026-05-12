Fortalecen gestión comunitaria en Jovellanos (+ fotos)

El Departamento Independiente de Relación con los Órganos Locales del Poder Popular realizó una visita a la secretaría de la Asamblea municipal de Jovellanos, donde se desarrolló un fructífero intercambio con los presidentes de los consejos populares, abordando temas esenciales para el fortalecimiento de la gestión comunitaria.

Como parte de la jornada, se recorrieron varios barrios en transformación, constatando el esfuerzo colectivo de vecinos, delegados y autoridades locales en la mejora de las condiciones de vida y el impulso de proyectos sociales.

Estos espacios de diálogo y participación reafirman el compromiso de trabajar junto al pueblo, escuchando sus inquietudes y acompañando cada iniciativa que contribuya al desarrollo del municipio.