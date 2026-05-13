De mis recuerdos: jugada obligada no es estrategia

Muchas veces en el béisbol se confunde la jugada elemental

obligatoria con la estrategia.

Algunas definiciones de estrategia, señalan que es el arte de preparar y dirigir las operaciones de forma inesperada. Otras indican que es el proyecto o programa que se elabora sobre determinada base, para

alcanzar el objetivo propuesto y que no solo se circunscribe a la

guerra, la economía y el deporte, sino que se manifiesta

constantemente en cualquier contexto social.

Tiene aplicaciones en todas las disciplinas deportivas, aunque en el

béisbol esta palabra muchas veces está mal utilizada, fundamentalmente en la jugada de toque de bola de sacrificio.

No es estratégico tocar la pelota con corredor en primera o primera y

segunda cuando no hay out en un juego cerrado después de la mitad del mismo, cuando viene a batear un jugador de la tanda de abajo, digamos octavo bate, o un lanzador en las ligas cuando éstos bateaban. Es una jugada obligada en la mayoría de los casos y que el

contrario espera, ahí no hay sorpresa alguna.

Sin embargo, cuando un técnico, después de un análisis determina

ejecutar el mencionado toque de bola, en una situación no factible y

sorprende al contrario, ahí sí hubo una estrategia.

Un caso muy mentado sobre este tipo de acción de sorpresa para el

enemigo, fue el orientado por Servio Borges, director criollo, en la

Serie Mundial de Béisbol efectuada en República Dominicana en 1969 y que fue determinante en la victoria cubana dos carreras por una ante Estados Unidos, donde vistieron de héroes Gaspar Pérez, Felix Isasi y Rigoberto Rosique.

En el octavo episodio Cuba perdía una anotación por cero ante el

zurdo Larry Osborne, quien estaba intransitable, cuando Lázaro Pérez abrió el capítulo pegando inatrapable, rápidamente salió Tony González a correr en la inicial. El toque de Rodolfo Puente a

continuación para que bateara el lanzador y noveno bate llamó la

atención del mentor de Estados Unidos, de que no sacaran un emergente por el “Curro” Pérez y mandó a lanzarle.

Desconocía este hombre la calidad ofensiva del yumurino. Después de siete conexiones de foul, el «Curro» Pérez le pegó una línea de hit

con la que anotó Tony la del empate.

Pero todo no quedó ahí, aquel 26 de agosto de 1969, lo más discutido

vendría posteriormente, según me contó uno de sus protagonistas, el ya fallecido camarero Félix Isasi Mestre:

“Después de mi venía Rosique y él le bateaba lo mismo al zurdo que al derecho. Servio, que tenía mucha visión en el béisbol y sabía eso, decidió que yo tocara para sorpresa del contrario, pues había ya un out y estábamos regalando el otro. El director estadounidense al ver que venía a batear un zurdo ordena a Osborne que lanzara y es cuando Rigoberto le conecta la línea de hit algo movida al center con la que anotó Gaspar”.

En esta ocasión el elemento de conseguir engañar al contrario,

planificado por Servio Borges, funcionó y Cuba obtuvo el triunfo,

completado por una labor sensacional desde el montículo de Gaspar

Pérez, a quien en cinco entradas de relevo no le anotaron, permitió

solamente dos hits, ponchó a cinco y no regaló base por bolas.