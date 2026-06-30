30 de junio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Verano, juventud y resistencia alegre

30 de junio de 2026 Yannier Delgado Díaz
El parque Domingo Mujica amaneció con otro ritmo. No era un día cualquiera; era el inicio del «Verano con mi gente», y Jovellanos lo recibió con la fórmula que mejor sabe: alegría, música y esa resistencia alegre que distingue al cubano cuando las circunstancias aprietan.
  
Las familias llenaron el parque desde temprano, pero al caer la noche, el protagonismo pasó a la juventud jovellanense. La «Noche Juvenil» congregó a los jóvenes que crecen en medio de apagones por más de 72 horas y sensaciones térmicas de 41 grados, demostrando que, pese al difícil contexto, siempre hay espacio para el sano esparcimiento.
Esta cita fue solo el preludio. El 4 de julio, la fiesta se intensificará con el proyecto Varadero Live, que promete juegos, pantallas gigantes y efectos de luces. La programación incluye además talleres de cerámica en la galería de arte y funciones en la Casa de Cultura Manuel Navarro Luna para mantener vivo el arte en las comunidades.
El deporte tampoco falta: tenis de mesa, ajedrez y judo se practican en el Combinado Deportivo, que también organiza Olimpiadas municipales. En toda la provincia de Matanzas, el verano es una apuesta por el disfrute familiar pese a las dificultades con combustibles y electricidad, y Jovellanos asume ese desafío con la única arma que le sobra: la alegría.
Porque el cubano, frente a la adversidad, siempre encuentra un motivo para sonreír. Y los jovellanenses, fieles a su espíritu, lo demostraron ayer en el parque: el verano llegó, y vino con su gente.

Más entradas

Inauguran parque infantil Mis Tesoritos en Brisas del Mar

30 de junio de 2026 Redacción Radio26

Bolerazo veraniego

30 de junio de 2026 Lizt Lauren García Hoyos

Cuba reitera su disposición a un diálogo con Estados Unidos basado en el respeto y sin imposiciones

30 de junio de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *