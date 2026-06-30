Verano, juventud y resistencia alegre

El parque Domingo Mujica amaneció con otro ritmo. No era un día cualquiera; era el inicio del «Verano con mi gente», y Jovellanos lo recibió con la fórmula que mejor sabe: alegría, música y esa resistencia alegre que distingue al cubano cuando las circunstancias aprietan.

Las familias llenaron el parque desde temprano, pero al caer la noche, el protagonismo pasó a la juventud jovellanense. La «Noche Juvenil» congregó a los jóvenes que crecen en medio de apagones por más de 72 horas y sensaciones térmicas de 41 grados, demostrando que, pese al difícil contexto, siempre hay espacio para el sano esparcimiento.

Esta cita fue solo el preludio. El 4 de julio, la fiesta se intensificará con el proyecto Varadero Live, que promete juegos, pantallas gigantes y efectos de luces. La programación incluye además talleres de cerámica en la galería de arte y funciones en la Casa de Cultura Manuel Navarro Luna para mantener vivo el arte en las comunidades.

El deporte tampoco falta: tenis de mesa, ajedrez y judo se practican en el Combinado Deportivo, que también organiza Olimpiadas municipales. En toda la provincia de Matanzas, el verano es una apuesta por el disfrute familiar pese a las dificultades con combustibles y electricidad, y Jovellanos asume ese desafío con la única arma que le sobra: la alegría.

Porque el cubano, frente a la adversidad, siempre encuentra un motivo para sonreír. Y los jovellanenses, fieles a su espíritu, lo demostraron ayer en el parque: el verano llegó, y vino con su gente.