Yeny Delgado: “para mí siempre esta será mi orquesta”

Para Yeny Delgado, matancera radicada en Argentina hace más de una década, volver a Matanzas durante los días en que se celebró el II Festival Internacional de Clarinetes Ciudad de los Puentes, fue como revivir la hermosa historia que la une a la urbe.

“Sentí una felicidad indescriptible al estar nuevamente en mi querida Matanzas para asistir al festival. Aprovecho para agradecerle nuevamente la convocatoria a Roberto Medina.

“Cuando se celebró la primera edición yo estaba en Argentina, donde vivo hace 16 años. El Maestro me llamó y me comentó la experiencia del año anterior y me convidó a estar. Rápidamente accedí, aunque mi aporte humildemente solo podía ser como directora, así que le sugerí extender la invitación a Ariel de Vedia, con quien había trabajado anteriormente”.

Reencontrarse con sus amigos y maestros, constatar que el talento continúa aflorando en lo que a enseñanza artística se refiere, sumar nuevas experiencias de trabajo constituyeron privilegios que disfrutó por esos días en la Atenas de Cuba.

“Volver a trabajar con Yoli, mi compañera de estudios, amiga de toda la vida, con mis queridos maestros fue una felicidad inmensa. Actualmente hay tres generaciones marcadas en la Orquesta Sinfónica, está la de Waldo, la de los que fueron mis compañeros de estudios como la solista Mildred Garcel, Yoania Calama y la de las nuevas generaciones cuyo talento me provoca mucho orgullo.

“Cada vez que tengo la oportunidad digo que en Cuba hay muchas dificultades, pero hay cosas que nunca cambiarán como el talento que hay en este país, que no se corta. Cada vez que vienes, no sabes de dónde, pero siempre hay más, con mayor alcance, con más desenvoltura.

“Fue una experiencia hermosa compartir con estas tres generaciones y con el Maestro de Vedia, que es primera vez que estuvo en Cuba”.

Yeny Delgado, luego de graduarse con título de oro en dirección orquestal en la Universidad de las Artes, fungió como directora titular de la Orquesta Sinfónica de Matanzas con las que desarrolló siete temporadas.

Actualmente se desempeña como la primera mujer que dirige la Orquesta Sinfónica de Salta, pero no pierde la conexión que la une a la matancera.

“Hace muchos años fui directora de esta orquesta y para mí siempre será mi orquesta. Yo me hice acá y lo llevo siempre en mi corazón”.

La directora de orquesta vuelve sobre sus pasos de hace 16 años en la ciudad que la vio nacer para dirigir a la Orquesta Sinfónica en el concierto de clausura del Festival Internacional de Clarinetes.