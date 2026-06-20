Brasil lidera clasificación de su grupo

Brasil confirmó su condición de favorita en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse con autoridad 3-0 a Haití, resultado que le permitió mantenerse en la cima de su grupo y acercarse a la clasificación para la siguiente fase del torneo.

La selección dirigida por el técnico Carlo Ancelotti dominó el encuentro desde los primeros minutos y encontró respuestas en una ofensiva que volvió a mostrar su calidad y profundidad. Haití intentó resistir el empuje brasileño, pero no logró contener la velocidad y el talento de sus rivales.

La gran figura de la noche fue Vinícius Júnior. El atacante participó activamente en las acciones más peligrosas del conjunto sudamericano, asistió en uno de los goles y cerró la cuenta con la tercera anotación del partido, coronando una actuación determinante.

Junto a Vinícius, Raphinha volvió a ser una de las principales referencias ofensivas de Brasil, generando constantes problemas a la defensa haitiana. Sin embargo, el extremo no pudo completar el encuentro tras sufrir una lesión que obligó a su sustitución.

La salida de Raphinha dejó preocupación en el cuerpo técnico brasileño. Su posible ausencia representaría una baja sensible para un equipo que ha encontrado en la sociedad formada con Vinícius una de sus principales armas de ataque en la competición.