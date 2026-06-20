Otorga la Uneac en Matanzas premios de la crítica y de concursos literarios

Los premios de la crítica Orlando García Lorenzo 2026, que otorga la Unión de Escritores y Artistas (UNEAC) en Matanzas a los mejores libros del año recayeron en los poemarios para adultos Los países de la noche, de Leymen Pérez, Agua en canasta, de Laura Ruiz y el dedicado a los niños Sale el sol por el Oriente, de Alfredo Zaldívar.

Asimismo se convocó como es tradicional a los concursos de minicuentos La cola de la serpiente y de reseñas críticas La malva azul. En este último fueron laureados los textos En la piel de los derrotados, de Mae Roque y De triunfos y promesas, de Pablo G. Lleonard.

El jurado del García Lorenzo estuvo integrado por los laureados literatos Charo Guerra, Karla de la Cruz y Ulises Rodríguez Febles, quienes evaluaron doce volúmenes.

En cuanto a los concursos, ante un jurado compuesto por Norge Céspedes, Leymen Pérez y Alfredo Zaldívar y un numeroso auditorio, leyeron cuatro narradores sus minicuentos y expusieron sus reseñas seis críticos.

El premio de los minicuentos quedó desierto y se confirieron dos menciones a las obras El banquete de Budapest, de Mary Horta y Desamparo, de José Germán. En el certamen de reseñas decidieron conceder además de los dos premios, una primera mención a Encuentro místico en la sala White, de Horta y mención a Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria, de Germán.

A la clausura asistieron Osbel Acosta, director provincial de Cultura y José Manuel Espino, presidente de la UNEAC matancera, quien resaltó lo importante de mantener la secuencia del trascendente premio y de los concursos afines, que resaltan la labor de nuestras editoriales y del movimiento literario en la provincia.