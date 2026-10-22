Cocodrilos ganan los dos juegos de la doble cartelera en Cienfuegos

Los Cocodrilos de Matanzas vencieron 9-1 a los Elefantes de Cienfuegos en el segundo juego de la doble cartelera. Los yumurinos ganaron así los dos partidos de la jornada en el estadio Cinco de Septiembre.

El equipo dirigido por Armando Ferrer llegó a nueve victorias y seis derrotas. Mantiene el segundo lugar de la zona occidental y aseguró la primera subserie general del campeonato.

El receptor Andrys Pérez encabezó la ofensiva con un jonrón, tres hits en cuatro turnos, una impulsada y dos anotadas.

José Prens remolcó tres carreras y conectó dos imparables. José Noroña también pegó dos hits y anotó dos veces. Brayan Peña recibió dos boletos y cruzó el plato en dos ocasiones.

Aníbal Medina, Adrián Pérez y Dayán Ibáñez completaron el ataque con carreras anotadas e impulsadas. Hanyelo Videt y Eduardo Blanco aportaron un hit cada uno.

El abridor Renner Rivero permitió una carrera limpia en una entrada y un tercio. Silvio Iturralde se acreditó la victoria con cuatro entradas y dos tercios sin carreras. Concedió tres hits, ponchó a tres rivales y regaló un boleto. Brian Cedeño cerró con una entrada en blanco y un ponche.

En el primer juego, los Cocodrilos habían ganado 6-3 con jonrones de Aníbal Medina y Andrys Pérez. Yoennis Yera obtuvo el triunfo con cinco entradas de labor.