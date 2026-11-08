Diálogo Abierto, un programa de participación ciudadana con la presencia del primer secretario del Partido en la provincia de Matanzas.
Diálogo Abierto, programa de participación ciudadana transmitido desde Radio 26 y que cuenta con la presencia del primer secretario del Partido en la provincia de Matanzas. Emisión del sábado 7 de noviembre de 2026
Diálogo Abierto, programa de participación ciudadana transmitido desde Radio 26 y que cuenta con la presencia del primer secretario del Partido en la provincia de Matanzas. Emisión del sábado 7 de noviembre de 2026. (Parte 2)