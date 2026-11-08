El hechizo romántico de la Sinfónica de Matanzas bajo la batuta de  Milagros Monier Ribeaux

La Orquesta Sinfónica de Matanzas, bajo la inspiradora batuta de Milagros Monier Ribeaux, sedujo al auditorio presente en la Sala de Conciertos José White, con un selecto programa de partituras clásicas del romanticismo europeo.

En la linea musical escogida para su ejercicio de evaluación por la directora invitada se incluyeron la Obertura Sueño de una noche de verano, del alemán Félix Mendelssohn; la Sinfonía Inconclusa, del austríaco Franz Schubert y la Danza Húngara No. 5, del germano Johannes Brahms.

La directora consiguió crear con los músicos matanceros una atmósfera de encantamiento que hechizó al público presente.

Monier Ribeaux, graduada y profesora del ISA, posee una amplia trayectoria en las orquestas Sinfónica y de Cámara de Holguín, además de sus dotes relevantes de dirección coral manifiestas, entre otras, con la agrupación Vocal Monier.

En cuanto a las interpretaciones, la Sinfónica de Matanzas en la Obertura Sueño de una noche de verano consiguió trasladar a los presentes hasta el mundo de hadas que inspiró a Mendelssohn, al combinar el lenguaje armonioso de los instrumentos de cuerda, viento y percusión en la visión de la Monier.

En cuanto a la Sinfonía Inconclusa, se sintió el énfasis de otorgarle un impulso lírico dentro de la estructura dramática de la compleja partitura.

Como cierre, la Monier propició en los músicos yumurinos el alcance del brío y la alegría de esta composición, que «transforma el drama íntimo de la banda gitana en una gran fiesta orquestal», como señalan los criticos.

En el auditorio se encontraban Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura; Olga Blanco, presidenta de la Asociación de Músicos de la UNEAC y directora del Centro provincial de la Música y los Espectáculos y de la Sala de Conciertos, junto a invitados de otras provincias.

Vale destacar el respeto que existe hacia la Orquesta Sinfónica de Matanzas, dirigida actualmente por Indira Ramos Matalón, patentizado en su elección continua a través de los años para los ejercicios de graduación y evaluación de máxima categoría musical.

La primera en escoger a la agrupación yumurina para ese crucial ejercicio fue la famosa directora de orquesta Zenaida Castro Romeu.