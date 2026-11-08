Por entornos laborales sanos

Noviembre es por la vida. Animada justo por ese precepto, en Matanzas ya está en marcha la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo, con acciones que irán en crecimiento en cada uno de los centros, aseguró Vladimir González Rodríguez, a cargo de la Esfera de Asuntos Laborales en el Secretariado del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

González mencionó el rol de los dirigentes sindicales en la exigencia a la administración en el aseguramiento de ambientes sanos, garantía para cumplir planes de producción de bienes o prestación de los servicios, porque solo así, insistió, las fuerzas productivas podrían rendir sin reservas.

Aunque el análisis debe ser cotidiano, llamó a aprovechar estos 30 días para chequear un aspecto clave como el comportamiento de la ejecución de los presupuestos destinados a la compra de medios de protección, esencial en un momento donde no pocos directivos se escudan en el hecho de que están muy caros y no materializan los presupuestos, arriesgando la integridad de los trabajadores.

Precisamente un ejemplo de cuanto acontece por estos días en predios yumurinos lo ofreció la empresa Eladio de Marcos Hernández, conocida popularmente como la ronera Cárdenas, la industria del Sindicato Provincial de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SPTIAP) que suele ser referencia en estas prácticas.

El compromiso con la salud laboral en la afamada fábrica resultó elocuente en las acciones de capacitación, donde se insistió en el correcto uso de los medios de protección y en la identificación de riesgos, la mejor manera de evitar accidentes.

Dedicada a la fabricación de alcoholes finos y rones, la entidad subordinada a la corporación Cuba Ron S.A mantiene estricta vigilancia en sus procesos de elaboración, ponderó Marielys Gómez Hernández, secretaria general del SPTIAP.

Se trata, precisó, de que en todos los colectivos se refuerce la prevención, se proteja la vida y haya garantía de condiciones laborales seguras para todos los trabajadores.

Ley 189/2026 Código de Trabajo refuerza la seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental y reafirma la responsabilidad del empleador con su cumplimiento, obligado a garantizar lugares seguros y saludables, prevenir accidentes, enfermedades profesionales, incendios y daños al medio ambiente laboral.

Fotos: Cortesía de la Ronera Cárdenas.