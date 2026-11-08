Fuente renovable de energía garantiza el servicio de las telecomunicaciones

El Centro de Telecomunicaciones del poblado de Juan Gualberto Gómez recuperó su vitalidad desde este sábado luego de concluir en la entidad el proyecto de cambio de matriz energética.

La instalación de un kit de paneles solares permitió poner nuevamente en funcionamiento la infraestructura, que ahora cuenta con una fuente de energía renovable para garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.

No obstante, especialistas del sector explicaron que, aunque el centro ya se encuentra operativo, todavía se realizan ajustes técnicos para estabilizar su funcionamiento.

Pablo Andrés Camaraza, jefe del Centro de Telecomunicaciones del municipio de Unión de Reyes, precisó que durante la jornada de hoy es probable que la cobertura no se mantenga durante muchas horas, pues el sistema trabajará inicialmente con la carga disponible en las baterías.

Según explicó, debido a que los trabajos concluyeron en horas de la tarde, no hubo tiempo suficiente para que los paneles solares completaran la carga de las baterías. Por esa razón, la vitalidad del servicio podría verse limitada durante este primer período de funcionamiento.

La puesta en marcha del sistema representa un paso importante para restablecer y mejorar las comunicaciones en Juan Gualberto Gómez donde sus habitantes ya pueden acceder a la 4G, mientras continúan las labores para lograr la estabilidad energética del centro.

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