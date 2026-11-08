Dedican muestra del mes a Pedro Vera en museo de Unión de Reyes

Unión de Reyes.- Una exposición de objetos personales del recordado dramaturgo y director teatral unionense Pedro Jesús Vera González-Quevedo integra la muestra del mes del museo Juan Gualberto Gómez, en este territorio.

La iniciativa rinde homenaje al artista en ocasión del aniversario 74 de su natalicio, ocurrido el 23 de octubre de 1952, y propone un acercamiento a su vida y trayectoria a través de pertenencias que conservan parte de su historia personal y artística.

Entre los artículos expuestos figuran fotografías personales, prendas de vestir y obsequios que recibió, además de otros objetos vinculados con su vida.

Pedro Vera fue fundador y director de Teatro D’Sur, agrupación creada en 1980, desde la cual desarrolló una amplia labor como actor, director, dramaturgo y formador de nuevas generaciones de artistas.

Los interesados en conocer más sobre la vida de este destacado teatrista pueden visitar el museo Juan Gualberto Gómez durante todo el mes y disfrutar de esta exposición, que contribuye a preservar la memoria de una figura vinculada a la historia cultural de Unión de Reyes.

Foto del autor