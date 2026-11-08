Cuba despierta con un nocaut a Sudáfrica

La selección cubana Sub-23 de béisbol venció por nocaut 26-6 a Sudáfrica en la segunda jornada del VI Campeonato Mundial de la categoría.

El equipo dirigido por Guillermo Carmona respondió así a la derrota inicial ante Corea del Sur (3-2). Los cubanos conectaron 13 imparables y no cometieron errores.

Sudáfrica ofreció regalos, su defensa falló en cinco ocasiones y los antillanos sacaron provecho de cada una.

Carlos Daniel Chávez lideró el ataque con cuatro carreras impulsadas. Carlos Nieto aportó un doble y un sencillo, con tres remolcadas.

Hanyelo Videt empujó otras tres anotaciones mientras Rafael de Jesús Álvarez sumó un doble impulsor. Leonardo Alarcón y Frank David González también pegaron dobles. Con ellos, el orden al bate respondió de principio a fin.

En el montículo, Riquelmi Odelín abrió el juego. Andy Plumas lo relevó y se llevó la victoria.El zurdo capitalino trabajó dos entradas y retiró a los últimos seis bateadores sudafricanos. Cerró el partido con autoridad.

El marcador final favoreció a Cuba con 26 carreras, 13 hits y cero errores. Sudáfrica anotó seis, con cinco hits y cinco errores.

El triunfo mantiene viva la aspiración cubana. El Grupo B otorga tres boletos a la siguiente fase.

La prueba mayor llega este domingo cuando Cuba se medirá a Japón, vigente campeón mundial, en el estadio Roberto Clemente, de Masaya.