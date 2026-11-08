La AHS sostiene en el tiempo la vitalidad de los jóvenes

Luego de transcurrido casi un mes del 40 aniversario de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), importante organización cultural de nuestro país, algunos de sus miembros más destacados alzan sus voces para continuar con el agasajo.

La Asociación reúne a los más relevantes escritores, artistas, intelectuales y promotores de hasta 35 años de edad, con la presencia en la actualidad de más de tres mil 500 integrantes.

Con el propósito de extender las celebraciones y mantener la mirada en la Asociación, los jóvenes matanceros Guillermo Carmona, Humberto Fuentes y Daniela Lantigua, compartieron sus experiencias en este espacio.

Con más de una década de quehacer en esta casa cultural, Guillermo Carmona Rodríguez es un periodista y escritor reconocido por una obra que evoca las más íntimas verdades de nuestro pueblo.

Confiesa que en su paso por la organización ha sentido un gran apoyo, destacando la publicación de su primer libro Gente sin Swing por Ediciones Aldabón y su desenvolvimiento en el proyecto de promoción literaria Grafómanos.

Tanto para él como para su colega Humberto Fuentes Rodríguez, quien lleva unos pocos años menos insertado en la organización, la AHS constituye ese espacio idóneo donde construir lazos con otros artistas mientras exploras tu máximo potencial.

Galardonado este año con el Premio Celestino de Cuento, Fuentes Rodríguez comienza a interesarse en los beneficios que podía ofrecerle la institución, incluso antes de terminar sus estudios preuniversitarios e iniciar el servicio militar activo.

<Me uno en un primer momento como un simple adolescente entusiasmado por compartir su arte y conocer más allá del suyo, hasta comprender hoy cuán de complejo es este mundo y la importancia de intercambiar con personas que tienen tus mismos intereses>.

Luego de pasar a ocupar el cargo de jefe de la Sección de Literatura en el año 2024, sus responsabilidades se acrecentaron y ahora debía supervisar el desempeño de todo un colectivo.

Proyectos como el concurso La Historia Friki, vinculado al Festival Atenas Rock, la revista Pueblo Nuevo, de crítica e investigación, así como la Jornada de Nuevas Narrativas del Periodismo La Letra Viva, constituyen algunas de las ideas frescas de las que ha formado parte.

Daniela Lantigua Carballo, por su lado, uno de los nuevos ingresos en la AHS matancera, coincide en que dicha institución cultural funciona como una escuela donde no existe la censura ni los elitismos.

La joven, que cursa actualmente el segundo año de la carrera de Periodismo, combina su actual enseñanza académica con las herramientas que brinda la institución para el crecimiento individual y como artista.

La Asociación Hermanos Saíz renueva día tras día su catálogo con materiales que merecen ser escuchados y leídos, enriqueciendo así la sociedad cubana contemporánea.