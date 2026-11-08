El día a día en un Hospital Pediátrico

Una institución médica es de esos recintos que nadie logra tan siquiera imaginar las tantas historias que transcurren en su interior. Y Si se trata de un centro de salud dedicado al cuidado de los pequeños, entonces los sentimientos y emociones brotan con más fuerza.

En el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño se suceden cada día grandes hazañas que quedan en el anonimato muchas veces, por eso la madre Heili Cabré Castellanos no se oculta para agradecer al equipo médico y de enfermería de la sala I que atienden a su pequeña hija.

En más de una ocasiones ha acudido a esta instalación y ya siente que le une un vínculo casi filial con doctores y enfermeras.

La mamá agradece el buen trato y la atención para con su pequeña hija, que va evolucionando satisfactoriamente de su enfermedad.

En un cubículo más allá, la joven madre Lilian Rosa también agradece la esmerada atención de los galenos, siempre al tanto de su pequeño Sadiel Alejandro.

Espera volver a casa pronto, y aunque la situación es difícil con los insumos médicos, reconoce la entrega del personal en favor de la recuperación de los pacientes.

«Ellos hacen magia, porque logran salvar vidas y la recuperación de los enfermos, a pesar de la falta de medicamentos junto a otras tantas cosas indispensables. Pero ellos se sobreponen a esa escasez y es de admirar».

En otro momento del día, Yurmila García precisa ver a la directora de la institución médica, y la joven doctora Anaelis Santana accede solícita para conocer la inquietud de esta abuela.

Su nieto es uno de los tantos pacientes ingresados, y la dirección siempre permanece abierta para recibir cualquier planteamiento u observación de los familiares que contribuya a perfeccionar el servicio.

En la sala de Cirugía la joven doctora Yanitza Collazo, residente de segundo año de Cirugía Pediátrica, acaba de recibir la guardia y pasa revista a sus pacientes, así va conociendo la evolución de cada niño.

El equipo de limpieza también contribuye a mejorar la imagen del hospital, si bien el personal no es suficiente, se les puede ver en las diversas áreas del centro contribuyendo a la higiene y a brindar una mejor imagen, lo que representa un reto para todos los trabajadores y por el cual se trabaja cada día.