Messi clasifica a Argentina a la siguiente ronda

Argentina aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial tras derrotar 2-0 a Austria en un encuentro más exigente de lo esperado. El conjunto europeo logró incomodar a la Albiceleste durante varios pasajes del partido, pero la vigente campeona del mundo encontró respuestas en el momento oportuno para mantener su paso perfecto en el torneo.

La figura del encuentro volvió a ser Lionel Messi. El capitán argentino asumió el protagonismo cuando más lo necesitaba su equipo, marcó los dos goles de la victoria y fue elegido como el Jugador Más Valioso del partido. Con este reconocimiento, ya suma dos premios MVP en apenas dos presentaciones mundialistas.

La actuación del número 10 también tuvo un impacto histórico. Con sus dos anotaciones frente a Austria, Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando la marca de 16 tantos que pertenecía al alemán Miroslav Klose. Además, Argentina rompió la tendencia reciente que había visto a varios campeones vigentes sufrir tropiezos en la fase de grupos.

Con solo dos partidos disputados en la competición, Messi amplía un récord que aún puede seguir creciendo. Detrás del argentino aparece Kylian Mbappé, también con 16 goles mundialistas, mientras la Albiceleste continúa avanzando con la ambición de defender la corona conquistada hace cuatro años.