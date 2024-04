Vardy es leyenda 

En la actualidad del fútbol, los escándalos económicos, de corrupción o errores arbitrales opacan lo deportivo, pero quedan historias como la del delantero Jamie Vardy para recordarnos la esencia de este deporte y porqué amarlo.

Vardy en el 2011 jugaba la Sexta División de Inglaterra en el Fleetwood Town, al siguiente año ascendieron a la Quinta División y esa misma temporada, por una cifra cercana al millón de libras esterlinas, fue fichado por el Leicester City de la Segunda División, en ese entonces era un futbolista desconocido, aunque tenía buenos registros goleadores en categorías inferiores.

Ni el delantero inglés ni nadie en el mundo imaginaba que a partir de ese momento el Leicester se convertiría en el club de su vida y juntos protagonizarían una de las mayores hazañas del fútbol.

Con 27 años, en la temporada 2014-2015, Vardy debutó en la Premier League, considerada por muchos la Liga más competitiva del mundo. Luego de las 38 jornadas los Foxes culminaron en el puesto 14 de la tabla de posiciones.

Fue en la 2015-2016 cuando Leicester City, con Jamie Vardy como figura marcando 24 goles, domina la Premier escribiendo una de las páginas más románticas y sorprendentes del fútbol. El reconocido entrenador italiano Claudio Ranieri dirigió al club quedando campeones con 81 puntos divididos entre 23 victorias, doce empates y solo tres derrotas.

Luego de un año de locos jugadores como N´Golo Kanté, Riyad Mahrez y Kasper Schmeichel abandonaron el Leicester fichados por clubes de mayor importancia. Sin embargo, Jamie rechazó una oferta del Arsenal, valorada en 25,4 millones de euros.

El inglés quiso seguir en el Club de sus amores y aunque no volvieron a tener una temporada igual, en la 16-17 jugaron las UEFA Champions League; individualmente fue convocado por Inglaterra para la Euro Copa Francia 2016 y el Mundial Rusia 2018. En el 2020 ganó la Bota de Oro de la Premier League y en el 2021 quedaron campeones de la FA Cup y la Community Shield.

Tras un año desastroso, en 2023 el Leicester City descendió a la Segunda División, pero una vez más el delantero de 37 años decidió no abandonar el barco y luego de aportar 15 goles durante la temporada 2023-2024, la pasada semana Jamie Vardy junto al club de su vida ascendieron nuevamente a la Premier League.

Recordar que estando en su prime dijo: «¿Dejar Leicester? Me querían cuando nadie más me quería. Si este barco se hunde, yo me hundo con él».