Bloqueo a Cuba: seis décadas de puertas cerradas y la urgencia de producir

Cuba está bajo un asedio comercial, económico, social y en todos los ámbitos donde pueda haber algún desarrollo. Eso se llama bloqueo.

Realidad que ya supera las seis décadas y que cada año cierra más puertas. Puertas que, en la mayoría de las ocasiones, se ven obligadas a cerrar quienes comercian con la Isla, forzados a romper todo vínculo comercial.

Esa es una verdad más grande que un templo. Pero junto a ella, también es cierto que el país necesita tomar las medidas necesarias para atenuar las dificultades externas que la provocan.

Un país bloqueado no puede desarrollar su economía. No tiene modo alguno de avanzar, sencillamente porque no cuenta con recursos para crecer. Y a esto se suma una realidad interna: en Cuba proliferan los puntos de venta, pero no existen en igual proporción las áreas de producción.

Un simple ejemplo, crece la entrega de tierras ociosas y no se observa en correspondencia el incremento de productos para el expendio a la población. Eso sí, se ven en carretillas y mercados particulares o subterráneos, con precios abusivos.

Un país no puede avanzar si no hay producción, si no se crean bienes materiales para sus habitantes. No solo con puntos de venta se puede crecer; se requiere producir.

Esa es una ecuación que no admite atajos: sin producción no hay desarrollo posible, ni siquiera con las mejores intenciones de resistir.

El bloqueo es una dificultad externa. Pero la falta de producción es un desafío interno que también exige respuestas urgentes. Ambos frentes condicionan el presente y el futuro de la Isla.