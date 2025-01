Matanzas aspira que sus municipios sean superavitarios en el 2025

Cuando hablemos de superávit, no solo veamos los ingresos, sino también los bienes y servicios que adquiere la población. He visto informes donde se habla de un superávit en un período determinado y no se observa el mismo crecimiento en la entrega de bienes y servicios. Por lo que repito, ojo con el crecimiento que nos proponemos.