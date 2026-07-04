Termoeléctrica Guiteras, apagada por presunta falla en el economizador

Otra avería, adjudicada presuntamente al economizador, ocasionó este viernes (6:58 horas) la salida del sistema electroenergético nacional (SEN) de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, bloque unitario mayor y más eficiente en Cuba, tras lo cual se encara en las próximas 48 horas el proceso de enfriamiento natural de la caldera.

De acuerdo a Román Pérez Castañeda, director general del bloque, el proceso tardará más de lo habitual debido a la interrupción imprevista en la generación, que impidió retirar a la unidad de modo controlado.

Aclaró que “solo después de acceder al interior de la infraestructura podremos conocer en detalle la causa de la salida, magnitud del daño y alcance de los trabajos a acometer”.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, el directivo adelantó que ya se movilizan los recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades de reparación y mantenimiento, entre ellos profesionales de los distintos distritos de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE) y efectivos de la propia industria.

La salida de la CTE Guiteras, este viernes, se suma a otras interrupciones casi consecutivas en los dos últimos meses, también por causa de defectos en el economizador aunque en zonas distintas y atribuidas básicamente al tiempo de explotación (38 años) y al prolongado tiempo de uso sin una intervención técnica profunda.

Ubicada en el occidente del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas, la Central también destaca entre sus homólogas por consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.

Con información de la ACN