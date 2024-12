Tomándole el pulso a la zafra matancera 24-25

La zafra 2024-2025 en la provincia de Matanzas estaba prevista, en su primer intento, arrancar el 25 de este mes, compromiso que no pudo ser cumplido por presentarse pequeños inconvenientes en el central Jesús Sablón Moreno («Rabí»).

En esa oportunidad se trabajó en las fallas detectadas y se pensó que no quedaban dificultades para realizar la prueba general este sábado 28. Prueba que se ejecutó como estaba previsto. No obstante haberse adoptado todas las medidas y chequeos previstos, el resultado no fue el esperado.

En el proceso de prueba salieron algunas imperfecciones que imposibilitaron el arranque de la industria. En los próximos días se trabajará en ajustar las fallas, con el propósito de que cuando se arranque, oficialmente, no sea necesario detener sus máquinas.

El plan de producción y el compromiso de los azucareros matanceros se mantienen. Cuando se realicen los ajustes de las fallas encontradas en la reciente prueba, se dará la información sobre la fecha de arranque y se espera que esta sea definitiva.

Se mantiene que después de arrancar el ¨Rabí¨, iniciará el central Mario Muñoz, de Los Arabos, fábrica que molerá sus cañas hasta alcanzar el punto de melaza, producción que será enviada al » Rabí» para ser procesada en la destilería de este central y producir alcohol.

El plan de producción del «Rabí» no se altera, se mantienen las 16 mil toneladas (t), no obstante expertos de la provincia mantienen el criterio de que puede llegar a las 20 mil (t).

El trapiche calimetense tiene la misión de producir el azúcar que necesita Matanzas, la que está en el orden de las 15 mil toneladas.