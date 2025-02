Con frecuencia escuchamos un llamado a combatir en las redes. Realmente muchos de los que llaman a esa acción no tienen conocimiento exacto del significado de esa convocatoria.

Primero voy a exponer el significado de la palabra combatir, según el diccionario: Luchar, pelear con fuerza e intensidad. También atacar u oponer resistencia a lo que se considera un mal o un daño.

Aunque está bien empleada la palabra, en lo particular no me gusta utilizarla, prefiero exponer mis razones y la de otros cuando lo comparto. Me parece improductivo entrar en controversia con quienes piensan distinto a mí, porque tanto él como yo creemos tener la razón.

Dejemos que sean los lectores los que saquen las conclusiones de nuestros planteamientos. El tiempo empleado en discutir, muchas veces contra lo imposible, por la tozudez de la otra parte, debemos emplearlo en exponer criterios razonables y educativos.

Muchos de los que dicen combatir, simplemente lo que hacen es escribir consignas, ya arcaicas y con un lenguaje no en correspondencia con la época que vivimos.

Julio García Luis, en su libro Revolución, Socialismo, Periodismo, deja bien claro ese punto:

“…Uno de los peores vicios que incubó nuestra prensa, dijo García Luis, fue la tendencia, a toda hora y en todo lugar al adoctrinamiento y a la agitación. La población en general está hastiada de esa tónica. Hay nuevas generaciones, cultas y politizadas, que se incorporan plenamente a la vida del país y rechazan de modo especial el didactismo político. Se trata, en esencia, de pasar de un periodismo adjetivo a un periodismo sustantivo. Persuadir con argumentos, datos y hechos concretos, y en todo caso dejar que las personas saquen sus propias conclusiones de lo que leen, escuchan u observan. Un periodismo a la altura de las exigencias contemporáneas debe proponerse menos monsergas y más información”.

El llamado está sobre el tapete, hagamos un periodismo que se parezca a nuestro pueblo.