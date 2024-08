¿La suerte existe?

Las primeras noticias que circularon sobre el desastre aéreo ocurrido en Brasil, daban por fallecidos las 62 personas a bordo, al rato se confirmaba que no eran 58 pasajeros los que tomaron el avión, sino 57. Uno de los pasajeros que tenía boleto de viaje perdió el vuelo, no obstante insistió al empleado que no le permitió el chequeo, por falta de tiempo.

Adriano Assis, que es su nombre, cuenta que le agradece al empleado del aeropuerto por no dejarlo abordar el avión. En el calor de la discusión no sé lo que pensó de ese mismo empleado que hoy adora.

No sólo Adriano salvó su vida por no tomar el avión siniestrado, igual suerte corrieron otros 10 pasajeros.

Más información, con detalles, la ofrece Rusia Today: https://actualidad.rt.com/actualidad/518901-pasajero-perder-avion-siniestrado-brasil-insistir-abordar