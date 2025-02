Ley de Comunicación Social, a utilizarla, no engavetarla

Entre los objetivos de la Ley de Comunicación Social está informar al pueblo de cuanto acontecimiento ocurra en el radio de acción. Este cuerpo legal tiene un acápite que da tratamiento a la comunicación en tiempo de crisis, etapa donde más se necesita conocer qué sucede en el entorno.

De ahí la importancia de elaborar el plan de crisis, así como de utilizar los medios más eficaces para hacer llegar las orientaciones al pueblo.

En Matanzas uno de los medios más viables es Latir matancero, no obstante las limitantes que tiene la población para informarse.

Aunque los administradores no me han solicitado recomendación alguna, me tomo el derecho de hacerla en bien del grupo. Mi opinión es que los únicos autorizados a publicar sean los administradores y si algún miembro, confiable, tiene una información oportuna, que uno de los administradores, después de contrastada, la publique. Con ello se eliminarían textos intrascendentes.

También recomiendo al Gobierno de la provincia que exijan a las diferentes direcciones del territorio que tributen diariamente a esta plataforma para que, con inmediatez, le llegue a los matanceros el latir de la provincia.