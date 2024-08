Más allá de los golpes…

Hace algún tiempo vengo divagando sobre si escribir o no estas líneas, porque entiendo la sensibilidad del tema y se además que gran parte de la población no estará de acuerdo con lo que aquí plantearé, pero igual he reunido el valor para hablar de la violencia de género hacia la mujer más allá de la agresión física.

Al googlear ejemplos de violencia de género encontramos maltrato sexual, mutilación, así como sufrimiento físico, pero qué hay de esa violencia de género que es más solapada y ocurre dentro de la institución más grande y universal: la familia.

Esta se viste de obligaciones cotidianas, de un servicio de 24 horas como lavandera, mucama, cocinera, psicóloga y maestra emergente de los hijos y la pareja, que a veces no se ha terminado de criar, malabarista económica, trabajadora y más, tanto que no queda tiempo para ser amante y mujer, acaso eso no es privación arbitraria de la libertad.

Encomiable tarea de la mujer dentro de la sociedad es dar vida y facilitar a otros la vida sin muchas veces recibir a cambio el valor que merece. Además, existe el caso que cuando la oveja decide salir del rebaño el reto de las ovejas la critican, tal y como oí decir una vez: “Una mujer para ser digna tiene que dedicarse a su hogar sin mirar para el lado”.

La violencia de género dentro del ámbito familiar socava el bienestar y la seguridad de los miembros. Lo más impresionante es que a menudo las victimas experimentan traumas, baja autoestima y dificultades, sin siquiera percatarse de ello. Pero lo mas triste es el impacto en los mas pequeños de casa.

Los niños entienden que es correcto que mamá tenga las piernas hinchadas y aun así aliste la ropa a papá que ve el fútbol, cocine, friegue y luego esté hasta altas horas de la noche trabajando en la computadora y las niñas concientizan que para ser una mujer digna tiene que casi olvidarse de ser ella misma Y me pregunto ¿esto será una cadena sin fin?