Por una cultura de paz

El 2 de octubre es una jornada de paz, pues en honor al nacimiento del líder independentista indio Mahatma Gandhi, se celebra desde el año 2007 el Día Internacional de la no violencia.

Esta fecha es una ocasión para difundir un mensaje de no violencia a través de múltiples vías, inclusive la educación y la conciencia pública. La resolución de esta efeméride enaltece el deseo de asegurar la paz, la tolerancia y la comprensión.

El principio de la no violencia conocido además como resistencia no violenta rechaza el empleo de agresión física para lograr cambios sociales o políticos. Esta tendencia a menudo descrita como política de la gente común ha sido adoptada por muchas poblaciones y campañas alrededor del mundo en favor de la justicia.

La acción no violenta no huye, ni pretende ignorar el conflicto, sino que brida las personas en contra de la pasividad las herramientas necesarias para ejercer el poder de manera efectiva. Entre las tres categorías del principio encontramos la protesta, la no cooperación y los bloqueos.

La construcción de una cultura de paz resulta primordial en los tiempos que corren para el desarrollo sostenible del país. Resulta necesario promover entre los más jóvenes el diálogo ante la resolución de conflictos pues tal y como dijera Mahatma Gandhi: «Puede que nunca tengamos la suficiente fuerza como para ser totalmente no violentos de palabras, pensamientos y obras. Pero debemos hacer de la no violencia un objetivo y avanzar constantemente hacia ella».