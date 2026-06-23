Rinden solemne despedida en Jovellanos a Ernesto Ramos Hernández
Durante años lideró la Empresa de Recursos Hidráulicos en Jovellanos, experiencia que también desarrolló con igual entrega y profesionalidad en el municipio cabecera de Matanzas
Tal como se informara en días precedentes, los restos del compañero Ernesto Ramos Hernández arribaron a su tierra natal. En cumplimiento de su última voluntad, familiares, amistades, compañeros de trabajo y el pueblo jovellanense en general confluyeron para brindarle una merecida y respetuosa despedida.
En la jornada de ayer se efectuó el cortejo fúnebre que trasladó sus cenizas hasta el cementerio municipal. La comitiva, integrada por autoridades locales, representantes del colectivo laboral y una significativa representación popular, recorrió las calles en un ambiente de profundo recogimiento, gratitud y respeto.
Este acto devino manifestación de alto simbolismo cívico y humano, donde el pueblo unido reconoció la entrega, la ética revolucionaria y la vocación de servicio que distinguieron la trayectoria de este excepcional hijo de Jovellanos. Conocido afectuosamente como “Ernesto, el de Hidrología”, su legado permanece como ejemplo imperecedero de consagración al bienestar colectivo.
El compañero Ernesto Ramos Hernández murió de manera repentina este 11 de junio mientras se encontraba fuera del territorio nacional por razones familiares. Desde joven abrazó con firme vocación el proceso revolucionario,
como fiel militante resultó electo delegado a los Órganos del Poder Popular en los años de la llamada «experiencia matancera».
Durante años lideró la Empresa de Recursos Hidráulicos en Jovellanos, experiencia que también desarrolló con igual entrega y profesionalidad en el municipio cabecera de Matanzas. Bajo su dirección se impulsaron importantes soluciones al abasto de agua y al manejo de recursos hídricos, siempre con un enfoque de eficiencia y justicia social. Su ejemplo, modestia y vocación de servir quedarán grabados en la memoria de un pueblo al que nunca dejó de ofrecer sus esfuerzos.
De esta manera el pueblo jovellanense acompañó a su querido compañero hasta el último adiós, reafirmando el compromiso de honrar su memoria y perpetuar su ejemplar trayectoria.