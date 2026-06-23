Rinden solemne despedida en Jovellanos a Ernesto Ramos Hernández

Tal como se informara en días precedentes, los restos del compañero Ernesto Ramos Hernández arribaron a su tierra natal. En cumplimiento de su última voluntad, familiares, amistades, compañeros de trabajo y el pueblo jovellanense en general confluyeron para brindarle una merecida y respetuosa despedida.

En la jornada de ayer se efectuó el cortejo fúnebre que trasladó sus cenizas hasta el cementerio municipal. La comitiva, integrada por autoridades locales, representantes del colectivo laboral y una significativa representación popular, recorrió las calles en un ambiente de profundo recogimiento, gratitud y respeto.

Este acto devino manifestación de alto simbolismo cívico y humano, donde el pueblo unido reconoció la entrega, la ética revolucionaria y la vocación de servicio que distinguieron la trayectoria de este excepcional hijo de Jovellanos. Conocido afectuosamente como “Ernesto, el de Hidrología”, su legado permanece como ejemplo imperecedero de consagración al bienestar colectivo.