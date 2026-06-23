Noruega a dieciseisavos

Noruega aseguró su presencia en la siguiente ronda de la Copa Mundial y continúa consolidándose como una de las selecciones más consistentes del torneo. El conjunto escandinavo ha encontrado el equilibrio entre solidez defensiva y efectividad ofensiva, una combinación que le ha permitido avanzar con autoridad en la fase de grupos.

El principal protagonista ha sido Erling Braut Haaland. El delantero noruego, conocido como “El Androide”, está respondiendo a las expectativas en su primera experiencia mundialista. Sus goles y su influencia en el juego han sido decisivos para que Noruega mantenga un rendimiento competitivo frente a sus rivales.

La actuación de Haaland también alimenta una rivalidad que comienza a captar la atención del fútbol internacional. Tras la era marcada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el atacante noruego y el francés Kylian Mbappé aparecen como las nuevas referencias de una generación que domina los reflectores. Ambos han marcado dos goles en cada uno de sus partidos, aunque todavía se encuentran por detrás de Messi, líder de la tabla de goleadores con cinco anotaciones.

Fuera del terreno de juego la afición noruega también dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada. Durante el encuentro, miles de seguidores recrearon el movimiento de remar en un barco al estilo de los antiguos vikingos. Tras el pitazo final, los jugadores permanecieron sobre el césped y, al ritmo de los tambores, se unieron a la celebración junto a sus aficionados, en una muestra de conexión que acompañó la clasificación del equipo a la siguiente fase.