Información del Gobierno Revolucionario sobre homenaje póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Este martes 23 de junio de 2026 el pueblo cubano rendirá tributo póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

En La Habana el homenaje tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos los restos mortales del querido combatiente.

El propio martes en todas la capitales provinciales y en el Municipio Especial Isla de la Juventud se realizarán ceremonias de homenaje, a las 10.00 horas.

En cumplimiento de su última voluntad de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico, los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, serán inhumados, en la mañana del jueves 25 de junio, en ceremonia con honores militares en el Mausoleo del Frente de Las Villas, en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara de la ciudad de Santa Clara.

La Habana, 22 de junio de 2026

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz