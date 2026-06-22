La «Guiteras» otra vez en línea con el sistema electroenergético

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, sincronizó hoy (8:54 am) con el sistema electroenergético nacional (SEN) luego de una semana de reparación y mantenimiento que abarcó elementos cardinales como el economizador, causante de las más recientes salidas.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias Jorge Gómez, director de producción de la Unidad Empresarial de Base enclavada en la propia industria, explicó que actualmente encaran con rigor el proceso de elevación progresiva de la carga y, de forma paralela, acometen el cambio de configuración, que consiste en abandonar la alimentación desde la red para autosustentarse.

El propósito radica en alcanzar en horas próximas los 200 megawatts de potencia y permanecer en esa cifra como medida preventiva, en la unidad se trabajó muy fuerte para minimizar los riesgos de una nueva salida por causa de fallas originadas en el economizador y sería bueno poder permanecer en línea ahora que transitamos por la etapa de verano, comentó.

Sobre los trabajos de soldadura, que incluyeron la sustitución de más de un centenar de cordones antiguos, identificados como defectuosos, valoró que fue una tarea ardua y necesaria, que pudiera influir notablemente en la estabilidad de la Central, aunque reiteró que no existen garantías totales debido a que el haz de tuberías muestra reducción del diámetro exterior como natural consecuencia de los años de explotación.

En la última parada para intervenir más profundamente el economizador trabajaron en la industria gran número de trabajadores de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), de la Base Central de Reparaciones (BCR) y de la propia entidad, específicamente la cantidad de soldadores se elevó considerablemente y permitió avanzar con mayor celeridad en las actividades durante las 24 horas del día.

Afectada por salidas imprevistas y casi consecutivas en el último mes la CTE Guiteras destaca por ubicarse en el occidente del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas y por consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.

ACN