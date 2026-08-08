Celebran en Matanzas edición 56 del Cruce de la Bahía (+fotos)

La bahía de Matanzas volvió a convertirse este sábado en escenario de una de las citas más tradicionales de la natación en aguas abiertas en Cuba.

En su edición 56, el Cruce de la rada yumurina reunió a nadadores de distintos clubes de esta provincia y La Habana, en una jornada marcada por la competencia y el intercambio entre atletas.

El matancero Héctor Calatayú Santana, de 48 años, se llevó el primer lugar de la edición 2026.

El representante del club Etecsa afrontó los dos kilómetros con una preparación específica que incluyó sesiones de entrenamiento en aguas abiertas y un recorrido de cinco kilómetros realizado el pasado lunes.

Calatayú Santana explicó que llegó con la intención de mejorar la marca vigente, aunque las condiciones de la bahía dificultaron ese propósito.

“Había un poco de corriente”, señaló el nadador, quien terminó, aproximadamente, un minuto por encima del récord, pero destacó las buenas sensaciones durante el recorrido.

Más allá del resultado, el vencedor resaltó el ambiente de fraternidad que caracteriza al Cruce de la Bahía.

Muchos de los participantes coinciden durante el año en otras competencias, como el Campeonato Nacional Máster y el Gran Reto, lo que ha permitido consolidar una comunidad de nadadores que combina la rivalidad deportiva con la amistad.

Entre las participantes también resaltó la presencia de nadadores procedentes de La Habana.

Sahilí Echemendía Agüero, de 40 años, integrante del Marlin Swimming Club, alcanzó uno de los primeros puestos entre las mujeres y volvió a Matanzas por tercera ocasión para enfrentar una prueba que considera especial.

La atleta capitalina explicó que comenzó su preparación para este tipo de recorrido entre marzo y abril, con entrenamientos en el mar junto a integrantes de su grupo y otros practicantes del triatlón.

El Cruce de la Bahía forma parte además de su preparación para un nuevo desafío: completar por primera vez los 10 kilómetros en el Gran Reto de Varadero, previsto para septiembre.

Agüero reconoció las condiciones de la bahía matancera para la natación en aguas abiertas, al considerarla limpia y favorable para desarrollar la prueba.

También resaltó el valor de entrenar en grupo, una práctica que permite a los integrantes del Marlin Swimming Club prepararse para diferentes distancias y competencias durante el año.

La participación habanera fue menor que en ediciones anteriores. Según explicó la nadadora, el año pasado el club trasladó a Matanzas alrededor de 88 participantes, mientras que en esta ocasión la cifra se redujo a poco más de 50 debido, entre otros factores, a la suspensión de una competencia prevista para abril.

Con 56 ediciones, el Cruce de la Bahía de Matanzas mantiene su espacio dentro del calendario de la natación cubana para homenajear cada año el natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y continuar convocando a atletas de diferentes generaciones.

Para Calatayú Santana, el desafío no tiene que asumirse únicamente desde la competencia: también puede ser una meta personal vinculada con la salud y el bienestar.

El próximo compromiso para varios de estos nadadores será el Gran Reto de Varadero, mientras que el calendario Master tendrá otra parada importante en noviembre, con el Campeonato Nacional en piscina de curso largo, en La Habana.

Escrito junto al periodista George Carlos Roger Suárez