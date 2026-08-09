9 de agosto de 2026

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Develan tarja en homenaje a los caídos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas

9 de agosto de 2026 Redacción Radio26
Con la presencia del alto mando del Cuerpo de Bomberos de Cuba y el embajador de Japón en Cuba, Excmo. Sr. Nakamura Kazuhito, se oficializó la entrega de un carro de bomberos como donación del pueblo japonés.

En el Museo de los Bomberos, en La Habana, fue develada una tarja que perpetúa los nombres de los caídos en el incendio ocurrido en la Base de Supertanqueros de la provincia de  Matanzas a cuatro años del siniestro.

Con la presencia del alto mando del Cuerpo de Bomberos de Cuba y el embajador de Japón en Cuba, Excmo. Sr. Nakamura Kazuhito, se oficializó la entrega de un carro de bomberos como donación del pueblo japonés.

En el encuentro participaron el alto mando del Cuerpo de Bomberos de Cuba y el embajador de Japón en Cuba, Excmo. Sr. Nakamura Kazuhito. Foto: Perla Rosales.

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