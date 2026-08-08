9 de agosto de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Próximamente Carnaval Infantil 2026

8 de agosto de 2026 Redacción Radio26
La iniciativa comunitaria estará dedicada al Día Internacional de la Juventud, el Centenario del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, los 70 años de creado Pelusín del Monte y el aniversario 25 del Proyecto Sociocultural Maravillas de la Infancia.

El próximo miércoles 12 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, la Atenas de Cuba será escenario del Carnaval Infantil 2026 Por una infancia feliz, según informó a periódico Girón, la Dirección municipal de Cultura.

La iniciativa comunitaria estará dedicada al Día Internacional de la Juventud, el Centenario del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, los 70 años de creado Pelusín del Monte y el aniversario 25 del Proyecto Sociocultural Maravillas de la Infancia.

Infancia: Su día, su futuro. Foto: Izet Morales

Durante el espectáculo los niños podrán disfrutar de la presentación de muñecones, proyectos socioculturales, zanqueros, tricículos engalanados, títeres, congas y comparsas infantiles, payasos y otras propuestas.

Entre los invitados a esta fiesta infantil estarán los proyectos socioculturales Tocororo, Corcel de Esperanza, Maravillas de la Infancia Cultivador de Sueños, la Academia de Ballet Español Donaire, Reparadores de sueños y X Amor a mi raíz.

También se presentarán la iniciativa comunitaria ASHE, las unidades artísticas Alas y Raíces en Crecimiento, Travesía Mágica, la Banda Infantil, y la Academia de La Rumba soy yo.

Además, participarán reconocidos artistas que integran la Compañía Noria, Teatro Icarón, Teatro Las Estaciones, Compañía de Variedades Circenses La Rueda y la Agrupación folclórica Los Matanceros.

El recorrido se hará por la calle Milanés, desde el Teatro Sauto hasta el Parque de La Libertad, mientras las áreas de evolución estarán situadas frente al Consejo provincial de las Artes Escénicas, el Parque de la Catedral y Etecsa y el área central frente al Parque de La Libertad.

  • Jessica Acevedo/ periódico Girón

Más entradas

Regalo productivo por el centenario de Fidel

9 de agosto de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

Donde Fidel fue feliz (+fotos y video)

9 de agosto de 2026 Redacción Radio26

Cuba no tiene que adoctrinar a nadie. No tiene que exportar ideas. Es la historia la que imparte lecciones

9 de agosto de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *