Próximamente Carnaval Infantil 2026

El próximo miércoles 12 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, la Atenas de Cuba será escenario del Carnaval Infantil 2026 Por una infancia feliz, según informó a periódico Girón, la Dirección municipal de Cultura.

La iniciativa comunitaria estará dedicada al Día Internacional de la Juventud, el Centenario del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, los 70 años de creado Pelusín del Monte y el aniversario 25 del Proyecto Sociocultural Maravillas de la Infancia.

Durante el espectáculo los niños podrán disfrutar de la presentación de muñecones, proyectos socioculturales, zanqueros, tricículos engalanados, títeres, congas y comparsas infantiles, payasos y otras propuestas.

Entre los invitados a esta fiesta infantil estarán los proyectos socioculturales Tocororo, Corcel de Esperanza, Maravillas de la Infancia Cultivador de Sueños, la Academia de Ballet Español Donaire, Reparadores de sueños y X Amor a mi raíz.

También se presentarán la iniciativa comunitaria ASHE, las unidades artísticas Alas y Raíces en Crecimiento, Travesía Mágica, la Banda Infantil, y la Academia de La Rumba soy yo.

Además, participarán reconocidos artistas que integran la Compañía Noria, Teatro Icarón, Teatro Las Estaciones, Compañía de Variedades Circenses La Rueda y la Agrupación folclórica Los Matanceros.

El recorrido se hará por la calle Milanés, desde el Teatro Sauto hasta el Parque de La Libertad, mientras las áreas de evolución estarán situadas frente al Consejo provincial de las Artes Escénicas, el Parque de la Catedral y Etecsa y el área central frente al Parque de La Libertad.

Jessica Acevedo/ periódico Girón