Regalo productivo por el centenario de Fidel

Áreas aledañas a la casa de Tránsito de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas fueron transformadas este fin de semana, en una de las tantas movilizaciones productivas para saludar el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz.

No es tarea fácil golpear el marabú, quitárselo de encima, evadir sus pinchazos. Así todo, contra él se lanzaron hombres y mujeres, dispuestos a dejar esos terrenos listos para construir allí una finca, fuente de alimentación para un colectivo como el de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras.

“No hay mejor manera de reverenciar al eterno Comandante en Jefe que con trabajo, con el sudor de la frente, como él nos enseñó«, dijo Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité Provincial de la CTC, mientras detuvo su faena por un par de minutos.

El líder sindical acompañó a quienes allí se dieron cita, convencidos de estar en manos de las entidades la responsabilidad de la autonomía alimentaria, en tiempos tan duros para la economía nacional, impedida de un entorno norma para su desenvolvimiento, por culpa del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Ramírez reiteró el compromiso de los matanceros con la defensa de las conquistas revolucionarias y el legado de Fidel Castro, muestra elocuente, acotó, de que «Fidel vive en cada cubano que trabaja por la Patria».

Las jornadas productivas integran un programa de actividades que, bajo el nombre de Fidelísimos, se desarrolla en Matanzas para celebrar el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, hecho acontecido el 13 de agosto de 1926, en la región de Birán, provincia oriental de Holguín, apuntó el periódico Girón.

Se trata de regalos acontecidos en centros de bienes y prestación de servicios, en la cultura, el deporte y la sociedad en general, muestra de la impronta del Líder Histórico de la Revolución Cubana en un pueblo como el de Matanzas, al que calificó de laborioso, revolucionario y culto.

Foto: Cortesía de la CTC