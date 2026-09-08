Transforman Circunscripción 18 del Consejo Popular Luisa con participación popular (audio)
Las acciones desarrolladas abarcan desde el embellecimiento de espacios públicos y la reparación de viviendas, hasta la organización de actividades culturales y deportivas
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Con el impulso de su joven delegado, Yosier Argüeso Miranda, la Circunscripción 18, del Consejo Popular Luisa, avanza con firmeza en la transformación de la comunidad con el Movimiento Popular-Participativo Mi Barrio por la Patria.
La integración de las organizaciones políticas, de masa, sociales y vecinos de la localidad fortalece la unidad, la participación y el compromiso colectivo.
Desde la seguridad hasta la productividad, cada acción emprendida reafirma que el barrio es el espacio vivo donde se defiende la Patria, se construye la participación y se multiplica el bienestar. La juventud y la comunidad se convierten en protagonistas de un proyecto que demuestra que cuando el pueblo se organiza, la transformación es posible.
Las acciones desarrolladas abarcan desde el embellecimiento de espacios públicos y la reparación de viviendas, hasta la organización de actividades culturales y deportivas que fomentan la sana recreación. También se trabaja en la recuperación de áreas productivas para el autoconsumo comunitario y en el fortalecimiento de la vigilancia popular para garantizar la seguridad en el barrio.
Sobre estas iniciativas, Yosier Argüeso Miranda, delegado de la Circunscripción 18, declaró:
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