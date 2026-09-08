Transforman Circunscripción 18 del Consejo Popular Luisa con participación popular (audio)

Desde la seguridad hasta la productividad, cada acción emprendida reafirma que el barrio es el espacio vivo donde se defiende la Patria, se construye la participación y se multiplica el bienestar. La juventud y la comunidad se convierten en protagonistas de un proyecto que demuestra que cuando el pueblo se organiza, la transformación es posible.

Las acciones desarrolladas abarcan desde el embellecimiento de espacios públicos y la reparación de viviendas, hasta la organización de actividades culturales y deportivas que fomentan la sana recreación. También se trabaja en la recuperación de áreas productivas para el autoconsumo comunitario y en el fortalecimiento de la vigilancia popular para garantizar la seguridad en el barrio.

Sobre estas iniciativas, Yosier Argüeso Miranda, delegado de la Circunscripción 18, declaró: