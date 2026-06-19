Cada 17 de junio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La fecha fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1994, el mismo año en que se adoptó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

El objetivo de esta jornada es llamar la atención sobre la degradación de las tierras, la desertificación y los efectos de la sequía. También busca impulsar la cooperación internacional y promover soluciones sostenibles para la gestión del suelo.

En 2026 la sede de los eventos globales es Kenia y el lema de este año es «Pastizales: Reconocer. Respetar. Restaurar», en coincidencia con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

La desertificación es la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. La provocan el cambio climático y prácticas humanas como la agricultura intensiva, la deforestación y el pastoreo excesivo; afecta tanto el avance de los desiertos como la pérdida de productividad del suelo.

La sequía es un fenómeno natural de escasez prolongada de lluvias que el cambio climático está agravando.

Ambos fenómenos afectan la seguridad alimentaria, aceleran el cambio climático porque las tierras degradadas liberan carbono, reducen la biodiversidad y empujan a millones de personas a migrar. Las economías también se ven afectadas, sobre todo en países en desarrollo.

Prácticas como el pastoreo rotacional, la agroforestería, los cultivos de cobertura, la restauración con especies nativas y la mejora en la gestión del agua ya muestran resultados positivos en la restauración.

Recuperar la tierra es posible y hay experiencias que lo confirman. Naciones Unidas impulsa la meta de Neutralidad en la Degradación de Tierras para 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En varios países ya funcionan proyectos que combinan restauración, empleo rural y seguridad alimentaria.

La diferencia entre avanzar o retroceder depende de la voluntad política y de la inversión que se destine. El momento de actuar es ahora.

Yohanka Rodríguez Rodríguez/ estudiante de Periodismo