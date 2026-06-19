Mientras ciertos sectores contrarrevolucionarios y sus voceros internacionales intentan sembrar el pánico con falsos brotes de Ébola para desestabilizar a la Isla, la realidad jurídica les ha dado un golpe inesperado.

La noticia del supuesto virus, que circuló con insistencia en redes sociales sin respaldo oficial alguno, forma parte de una vieja estrategia de guerra mediática que busca aislar a Cuba y justificar medidas coercitivas. Pero el mismo día en que esos rumores cobraban fuerza, la justicia estadounidense emitía un fallo que contradice toda la narrativa hostil construida durante décadas.

El pasado 16 de junio, el tribunal de apelaciones de EE.UU. confirmó la renovación de la marca Havana Club a la empresa estatal cubana Cubaexport, desestimando los reclamos de Bacardí.

Este dictamen no es un detalle menor: representa un revés judicial para quienes, amparados en leyes como la Helms-Burton, han pretendido despojar a Cuba de uno de sus símbolos comerciales más universales.

La decisión reconoce, aunque sea de manera indirecta, que la propiedad de la marca no puede ser arrebatada por intereses privados foráneos ni por maniobras políticas inspiradas en el odio al proyecto revolucionario.

Detrás de esta batalla legal no solo hay millones de dólares, sino también un intento sistemático de borrar el legado cultural cubano.

Bacardí, que compró los derechos de la familia Arechabala tras el éxodo de 1960, ha impulsado durante años una campaña legislativa en Washington para que el embargo impida la comercialización del ron cubano en suelo norteamericano.

La ley Helms-Burton, de 1996, fue precisamente una de sus herramientas favoritas para fortalecer el cerco y dificultar cualquier acuerdo que beneficie a la Isla. Sin embargo, el fallo del 2026 demuestra que ni el poder económico ni las presiones políticas logran torcer los hechos legales cuando estos se ajustan a la normativa vigente.

Así, mientras los enemigos de la Revolución difunden epidemias imaginarias para generar caos, la justicia norteamericana termina refrendando, sin pretenderlo, la soberanía cubana sobre su propio patrimonio.

La noticia falsa del Ébola y la derrota legal de los que pretenden apropiarse de lo cubano son dos caras de la misma moneda: una guerra sucia que no logra doblegar la verdad ni la dignidad de un pueblo que ha defendido su identidad frente a todo tipo de agresiones. La historia, una vez más, coloca a cada cual en su lugar.