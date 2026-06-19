Papalote: Un vuelo de 64 años

En vísperas del 64 aniversario del Teatro Papalote, el guiñol matancero agasaja con diversas propuestas culturales, su culto al amor, la solidaridad y la fidelidad, razón del afecto de miles de cubanos.

Las actividades planificadas para la semana festiva, se vieron impulsadas por la presentación de la obra «El Zoo de René«, del proyecto Reparadores de Sueños y dirigida por el maestro René Quirós Valdés.

La actuación tuvo lugar días atrás en la Sala Papalote como doble celebración por la cercanía del aniversario de la institución así como del proyecto comunitario.

De tal forma, La Calle de los Títeres será otro de los proyectos encargados de animar estos días conmemorativos, que junto al Payaso Circorete desarrollarán la función «A jugar y divertirse«, el sábado 27 en el Circo La Rueda.

Pese al complejo panorama, el Guiñol de Santa Clara abraza el presente aniversario como propio, y así lo demostrará mediante el espectáculo «Cuando el otoño muera«, con funciones el sábado y domingo venidero en la Sala Papalote.

Asimismo, en la galería La Unión del teatro yumurino, se le dedicó a su director René Fernández Santana una exposición memorial por un legado artístico que inspira a públicos de todas las edades.

«Papá Papalote, Papalote Papá«, es el lema que servirá como colofón del programa de iniciativas promocionales por los sesenta y cuatro años de fundación del colectivo, jornada que coincide con el Día de los Padres.

Por encima de la oscuridad, como acotase el escritor villaclareño, Arístides Vega, «Papalote nos regala un mundo de corazones rojos, nubes celestes y palomas blancas donde se desdibuja la tristeza con una energía que convierte su oficio en verdad necesaria».