Un verano al Sur de Matanzas

CIÉNAGA DE ZAPATA.- A pesar de su ubicación geográfica, de las dificultades de combustibles y transportación, la Ciénaga de Zapata sigue siendo preferido para las prácticas de actividades de pura naturaleza en los meses de julio y agosto.

Magyuryi Fernández, directora comercial de la empresa integral de turismo, detalló el diseño de opciones donde sobresalen la gustada piscina del hotel Playa Larga, a la que podrá accederse en la modalidad de pasadía, con garantía de acceso a gastronomía y bares.

El asueto por una jornada o el alojamiento, son alternativas del campismo popular Playa de Girón, la única propuesta de ocio de este tipo en el país perteneciente Cubanacán, sociedad mercantil ciento por ciento cubana.

Visitas a la cueva de los peces, auténtico recurso natural del destino Ciénaga de Zapata, incluye el atractivo valor de efectuar baños o de observar los fondos marinos por si solo en mar abierto de la mano de instructores del Centro de Buceo.

Según Fernández, Punta Perdiz reserva una oferta diferente a la que «habíamos tenido anteriormente. Se trata de un cover de entrada y el cliente paga de manera opcional los servicios que desee disfrutar en esa instalación».

Adelantó el funcionamiento de Caleta Buena bajo ese mismo esquema operativo, parte de las propuestas de la empresa integral turística Ciénaga de Zapata para un verano que este sector en Matanzas iniciará oficialmente el próximo 27 de junio.

Otra posibilidad de esparcimiento en la cartera de servicios veraniegos en la Ciénaga está en la piscina del hotel Playa Girón, alojamiento que pese a no estar en operaciones, también fue incorporado al plan estival.

«Estos son los lugares del sureño destino turístico que podrán ser visitados por los clientes en todo su recorrido en estos meses de julio y agosto, una gran oportunidad para la familia cubana pueda vacacionar y cumplan sus expectativas», consideró Fernández.

Precisó que en las agencias de viajes, el buró de ventas de Ecotur o de Cubatur en el propio territorio podrán ser adquiridas cualesquiera de los productos de ocio, al igual que en cualquier punto de la provincia o del territorio nacional.

Fernández aludió al montaje de estas propuestas de verano sin el respaldo de transporte, por razones vinculadas al cerco energético del gobierno de los Estados Unidos contra el país.

Foto: De la Autora.