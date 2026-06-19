Representada Matanzas en el Festival «Velas Escarlatas» de Rusia (+fotos)

Por su ejemplaridad, disciplina y excelencia académica, de acuerdo con las valoraciones ofrecidas por sus compañeros y profesores, la joven Osmari Hernández Martínez, egresada este curso de la Escuela provincial de Formación Pedagógica René Fraga Moreno de Matanzas, representará a la provincia y al país en el evento «Velas Escarlatas».

El festival de graduados escolares es considerado el más importante del mundo, y será celebrado en los próximos días en su sede habitual de la ciudad rusa de San Petersburgo.

Será, sin lugar a dudas, una experiencia internacional que honra y compromete a la recién graduada maestra con su vocación y crecimiento profesional, según lo expresa en la entrevista concedida a esta planta radial.

«Ser seleccionada para participar en este evento internacional ha sido para mí un reconocimiento a mi esfuerzo como estudiante, una oportunidad única para intercambiar con otros jóvenes y para representar a mi país, a mi provincia y a mi Escuela Pedagógica…Será también una oportunidad para conocer otras culturas, tradiciones e intereses de jóvenes como yo, pero de otros países.

«Será un espacio de aprendizaje para crecer profesionalmente y cumplir con mi encargo social como educadora».

Por tal motivo recibió un especial reconocimiento y despedida del colectivo estudiantil y docente de la Escuela Pedagógica y de directivos del sector educacional en el territorio.

La joven, residente en el municipio de Martí y graduada en la Especialidad de Educación Primaria, se refirió a su trayectoria estudiantil en el principal centro formador de los futuros maestros de la provincia, sus motivaciones y proyectos.

«Comencé mis estudios en la Escuela provincial Pedagógica en el año 2022, siempre conté con el apoyo de mis padres y de los profes que me impartieron clases.

«Realicé mis prácticas docentes en el municipio de Martí, en la escuela primaria Guillermo Yáez Romaní, del poblado de Colorado, donde comenzaré también mi vida laboral, lo cual significa mucho para mí, ya que fue el centro escolar donde cursé mis estudios primarios.

«Durante mi trayectoria estudiantil en la Pedagógica participé en concursos de conocimientos y habilidades, sociedades científicas, festivales de clases, ferias de ciencias.

Está dentro de mis metas priorizar mi preparación metodológica y científica para cumplir el rol profesional que me corresponde y exhortó a otros jóvenes como yo a que se interesen por el magisterio, que es una profesión muy bonita e importante para la sociedad».

Con la convocatoria y muestra de amor hacia esta noble labor concluyó la entrevista radial, minutos antes de viajar hacia La Habana para incorporarse a la selección cubana que reúne a los 16 mejores graduados de nivel medio superior de la Enseñanza Pedagógica del país, para darse cita en los próximos días en el certamen promovido por Rusia, en un espacio de referencia mundial en cuanto a cultura juvenil.