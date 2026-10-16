16 de octubre de 2026

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Investigación premiada

16 de octubre de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

La idea de viveros más verdes y productivos para la frutabomba en el municipio de Jagüey Grande resume el trabajo que mereció uno de los cinco premios provinciales de Innovación concedidos por la delegación del Ministerio de Ciencia,  Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

El post en Facebook del CITMA Matanzas específica que se trata del estudio «Efecto de diferentes sustratos en el crecimiento y desarrollo de la frutabomba (Carica Papaya I.) en fase de vivero, cultivar gigante matancera en las condiciones de Jagüey Grande».

Roberto Luzbet Pascual es el autor de una propuesta compartida en calidad de coautores con Navia García Cejas, José Pérez Rodríguez, Arianne del Valle Pérez y Minerva A. García Pérez, del proyecto desarrollado en la Unidad Científico Tecnológica de Base en predios de este municipio, que apuesta por transformar la producción de plántulas de fruta bomba mediante alternativas sostenibles que sustituyen los fertilizantes químicos.

«La idea nació porque la producción de plántulas de fruta bomba se veía muy limitada por la escasez de fertilizantes en la etapa de vivero, lo que llevó a sus autores a buscar alternativas para lograr plántulas de calidad», explica la publicación.

Señala como principal obstáculo la obtención de materiales para producir un sustrato adecuado que permitiera a la plántula un crecimiento y desarrollo óptimo, y apunta que aunque  todos los productos utilizados se pueden elaborar en cualquier finca, siempre existen dificultades para conseguir los recursos.

El método puede ser llevado a otros viveros de producción de plántulas de fruta bomba u otros cultivos como tomate, ají y pimiento, entre otros, debido a que su impacto ya es real, al lograrse  producir plántulas de calidad en corto tiempo, sin usar productos químicos que contaminen el ambiente.

El Premio Provincial por la Innovación reconoce  iniciativas y proyectos que contribuyen al desarrollo científico y tecnológico del territorio, y en ese 2026 también fue concedido a propuestas presentadas por investigadores de Caracol en la ciudad de Cárdenas, de la Universidad de Matanzas, de la Universidad de Ciencias Médicas y de Geocuba.

Foto: Tomada del perfil de Facebook del CITMA Matanzas

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