EMBER traza su estrategia para implementar las transformaciones económicas y sociales

En la Empresa de Bebidas y Refrescos EMBER Matanzas, el colectivo laboral trazó las estrategias de implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales.

De las 176 transformaciones, 34 impactan directamente en la empresa. Entre las acciones propuestas está la creación de una mipyme y de una Unidad Empresarial de Base (UEB) con facultades. Asimismo, fomentar los encadenamientos para dar continuidad al proceso productivo.

Se presentó el listado de precios mayoristas y minoristas en divisas y CUP, aprobados por la Dirección provincial de Finanzas y Precios.

Igualmente se formará una UEB con facultades en la UEB Jovellanos, así como la creación de una mipyme estatal en la UEB Colón. Estos cambios tienen como objetivo otorgar mayores facultades a estas empresas de base.

De igual forma, se aprobó extinguir la UEB de Producciones Alternativas e incorporarla como Unidad de Ventas a la UEB Yucayo. También se decidió iniciar una sociedad mercantil en la UEB Yucayo con una mipyme, como socio minoritario, y crear la UEB Comercializadora Varadero a partir de la Unidad de Ventas con el mismo nombre.

En la asamblea con los trabajadores se aprobó continuar apoyando los cuatro hospitales por las mismas UEB y la EMBER, que lo hacen en la actualidad, así como a tres circunscripciones.

El plan de medidas y ejes relacionado con las personas vulnerables mantiene la atención a los 18 jubilados.

Se establecieron cuatro fases para la implementación de las transformaciones, con fechas de cumplimiento, responsables y criterios de medición organizativa, legal y de capacitación.

En el encuentro se creó la Comisión de Implementación, que realizará el diagnóstico de brechas legales y regulatorias, y la capacitación a los integrantes del Consejo de Dirección de la empresa y de las UEB en el contenido y sus implicaciones. También se elaboró el Plan de Comunicación Interna sobre las transformaciones.

Asimismo, cada uno de los ejes y medidas que inciden en la empresa y sus UEB fueron estructurados en un plan maestro que será chequeado mensualmente.

Los trabajadores de EMBER, presentes en la asamblea, aprobaron el plan y se comprometieron a su cumplimiento.