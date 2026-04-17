18 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Reafirman compromiso revolucionario en Jovellanos

17 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz

Jovellanos-. A propósito del 65 aniversario del carácter socialista de la Revolución Cubana y  la fundación del Partido Comunista de Cuba se celebró una tribuna abierta en el municipio. El pueblo, junto a autoridades, fundadores del PCC, combatientes de Girón y militantes, ratificó su compromiso con la Revolución y exigió el fin del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

El acto incluyó reconocimientos a fundadores del Partido por su ejemplo y legado, así como homenajes a secretarios generales, cuadros y trabajadores del Comité Municipal por sus años de servicio. Darina Luzbet Sánchez evocó la histórica proclamación de Fidel en abril de 1961 y condenó el bloqueo que por más de seis décadas intenta asfixiar a Cuba.
Los jovellanenses reafirmaron con firmeza las consignas: ¡Socialismo o Muerte! ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!.
Fueron felicitados Danaysi Cabrera, Aimeè Medina y el Primer Secretario Edgar Ferrera Correa por su entrega y compromiso en el trabajo partidista.

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