Reparadores de sueños, artesanos de sueños

La quinta edición del espacio cultural La casa de todos, que se desarrolla como cada jueves en la filial matancera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, celebró en esta jornada el aniversario 34 del proyecto comunitario Reparadores de Sueños del maestro René Quirós.

«Se trata del trabajo conjunto de muchos que junto a mí han pavimentado este proyecto a lo largo de estos años y hoy agradezco cada uno de sus aportes», expresó el invitado especial de la tarde y presidente del proyecto, René Quirós.

El también Miembro de Honor de la Brigada José Martí en Matanzas, reconoció que más que un mero trabajo o sacrificio, constituye el resultado del amor por lo que hace y lo mantiene vivo, lo que considera como el deber ser de todo instructor de arte.

Durante la actividad, se mostró un preámbulo de su más reciente obra «El Zoo de René», puesta en escena que realiza un recorrido por todos los personajes diseñados por el artista en su amplia trayectoria en la industria artística con la integración de jóvenes talentos de la provincia.

«Aprendí en preescolar a amar y leer a Martí, razón por la que nuestra primera actuación hace alusión directa a Meñique. El Apóstol está presente en cada idea, ya concebida o con futura realización», explicó el artista veterano cuando se le preguntó acerca de su máxima inspiración.

A propósito de la ocasión especial, el Centro Provincial de Casas de Cultura hizo entrega de un reconocimiento tanto para Reparadores de Sueños como para su creador por los años dedicados a alimentar el alma de los más pequeños.

El proyecto comunitario que ha formado a muchas generaciones de artistas lleva hoy su título como el más longevo de la provincia; y mayor es el orgullo al trabajar con y para los niños desde la comunidad por más de tres décadas, lo que ha permitido transformar la realidad en sueños.