Coro de Cámara de Matanzas: Un sinfín de festejos

La Decimosexta Jornada de Conciertos Corales de Primavera, finalizó con una actuación destacada del Coro de Cámara de Matanzas donde prevaleció la exquisitez musical de décadas de trabajo dedicado a la práctica coral en Cuba.

En la Sala de Conciertos José White de Matanzas, la banda celebró su 65 aniversario de fundada al igual que los 40 años de magistralidad de su director, José Antonio Méndez Valencia.

Entre las melodías de clásicos como Ave María y Guantanamera, la importante ocasión posibilitó la asistencia de las principales autoridades de la cultura en el territorio y una gran representación de la población yumurina.

En la velada vespertina se reconoció la trayectoria del maestro Méndez por su arduo desempeño guiando al Coro de Cámara de Matanzas y su entrega en la formación de futuros talentos.

«Para mí es un honor y un privilegio ayudar al coro y seguir los pasos de quien me formara con una labor tan meritoria y digna de muchas más distinciones», afirmó Daniel Ernesto Borges Pereira, director invitado de la agrupación.

Como expresara el joven graduado de Dirección Coral, «José Antonio Méndez es de lo mejor, o lo mejor, que tiene esta disciplina en el país, desde la pedagogía y la sencillez, con un legado imborrable».

Durante la semana de Conciertos Corales de Primavera, la Atenas de Cuba acogió a conjuntos de renombre dentro del movimiento coral matancero que enaltecieron el trabajo cultural en la Isla.

Fotos: Cortesía de Noslén González, subdirector de Cultura en Matanzas