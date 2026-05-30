Centro de Rehabilitación, activo a pesar de los contratiempos

A pesar de todos los inconvenientes y de lo que realmente el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba impacta, en ningún momento se ha paralizado la clínica, destacó Jorge Pedro Rodríguez Fernández, director del prestigioso Centro de Rehabilitación del Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo.

Un porciento importante de los niños que atendemos aquí tiene lesiones del sistema nervioso central y más de un 30 por ciento de estos niños presentan focos epilépticos y no es secreto para nadie que los medicamentos antiepilépticos están en falta, eso es un golpe importante que el bloqueo nos da, argumentó.

Comentó además Rodríguez Fernández que la clínica es no inmune al bloqueo energético que sufre la Isla, y servicios como electroterapia, magnetoterapia y ozonoterapia se vieron afectados durante muchos meses a consecuencia de la falta de capacidades de generación del sistema electroenergético nacional.

Tratamos de palear esa situación por ejemplo con la realización de magnetoencefalogramas mediante el uso de ecoflow (estación de energía portátil), hasta que gracias a la colaboración del Partido Comunista Alemán, al que presentamos un proyecto, logramos la instalación de 16 paneles solares, destacó.

Con el uso de los paneles retomamos escalonadamente servicios afectados, y aspiramos a una cobertura completa en una segunda etapa, comentó el profesor fundador del Centro que se distingue por el tratamiento temprano a trastornos del neurodesarrollo.

En la institución ofrecemos servicios de evaluación y diagnóstico, rehabilitación físico motora en el gimnasio donde se atienden diariamente más de 100 niños, con hidroterapia, hidromasaje; rehabilitación cognitiva, terapia de lenguaje, logopedia y foniatría; terapia de psicología; y electroterapia con electroencefalogramas, magnetoterapia y ozonoterapia, explicó el doctor.

El centro contribuye en la salud de niños con afectaciones del neurodesarrollo que al poder detectarlas antes del cuarto mes de vida nos da la posibilidad, fundamentados en los principios de la neuroplasticidad de un cerebro inmaduro, de poder desarrollar las potencialidades de estos niños e incluirlos en la vida academia en las mejores condiciones posibles y eso lo hemos logrado, argumentó con profunda convicción el estimado doctor Jorge, ejemplo en hacer frente a la desesperanza.

ACN