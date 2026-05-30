Disminuye entrada de visitantes internacionales a Cuba

La contracción del turismo internacional en Cuba alcanzó el 55,8 por ciento (%) durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con igual período del año anterior, según el más reciente estudio de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El informe, correspondiente al mes de abril, revela que entre enero y abril de 2026 llegaron a la Isla 328 608 visitantes internacionales, frente a los registrados en 2025, lo que representa una disminución absoluta de 414 382 viajeros.

Canadá se mantiene como el principal mercado emisor, aunque con una fuerte caída: pasó de 346 109 visitantes, en 2025, a 125 444, en 2026.

La Comunidad Cubana en el Exterior ocupa el segundo lugar, con una cifra de viajeros, muy por debajo de los 78 478 del año previo. Estados Unidos se posiciona como el tercer mercado, con 21 066 visitantes, menos de la mitad de los registrados en igual período de 2025.

El desplome es generalizado entre los países tradicionalmente emisores. Tanto Rusia, como México, Francia, España, Italia y el grupo de «otros» países también se contrajeron drásticamente, con cifras muy por debajo de las acostumbradas.

Ninguno de los mercados referenciados logró superar las del año anterior. Las mayores reducciones en términos absolutos las encabezan Canadá, con 220 665 visitantes menos, seguido por la Comunidad Cubana en el Exterior, con una disminución de 32 305 viajeros.