Los más pequeños celebran su primera graduación en Jovellanos

En el municipio de Jovellanos, la alegría infantil se convirtió en protagonista con la graduación de los más pequeños del programa Educando a mi hijo. Fue una jornada marcada por la algarabía, los aplausos y las sonrisas, donde cada niño mostró el fruto de meses de aprendizaje en habilidades básicas que servirán de cimiento para la trayectoria escolar que iniciarán en septiembre.

Las aulas se llenaron de colores y canciones, reflejo de la dedicación de sus seños, quienes acompañaron con paciencia y ternura cada paso en la formación de estos infantes. Ellas fueron las guías que, entre juegos y enseñanzas, sembraron en los niños el amor por el conocimiento y la disciplina del estudio.

El orgullo de los padres se hizo sentir en cada mirada y en cada gesto. Ellos, que han sido cómplices de las primeras letras y números, celebraron junto a sus hijos este momento que marca el inicio de una nueva etapa. La emoción compartida entre familia y escuela reafirma el valor de la educación como camino seguro hacia el futuro.

La jornada concluyó con un ambiente festivo, donde la comunidad reconoció que estos pequeños, acompañados por sus maestros y padres, ya están listos para emprender el sendero escolar. Fue más que una graduación: fue la confirmación de que Jovellanos sigue apostando por la educación como la mayor riqueza de su pueblo.