Ante el próximo aniversario del cọnjunto Korimakao 

El Conjunto Artístico Comunitario Korimakao destaca por su entrega total al desarrollo cultural de las comunidades de la costa sur de Matanzas y Cienfuegos.

Como han expresado sus fundadores «desde hace 34 años, en la comunidad de Pálpite, en plena Ciénaga de Zapata, se irradia arte, a partir de la sustancial iniciativa del Comandante Faustino Pérez y el actor Manuel Porto.»

El nombre Korimakao proviene de un vocablo indígena que se presupone fue con el que los primeros pobladores de la Ciénaga nombraron a los pueblos nómadas, recolectores, cazadores y pescadores cercanos a ese territorio.

La particularidad de esta agrupación, que le torna única en la nación, radica en que a lo largo de tres décadas ha sido cantera para la consolidación de muchos artistas solidarios en todas las manifestaciones; pues ante su convocatoria acuden al lugar decenas de creadores del país, quienes organizan talleres con los pobladores, montan espectáculos y giras de gran calidad.

En ocasión de cumplir aniversario en el próximo mes de agosto, integrantes de la Dirección provincial de Cultura, junto a directivos de centros provinciales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y la Asociación de Hermanos Saíz (AHS) sostuvieron encuentros con parte del equipo de este colectivo matancero.

Su finalidad fue fortalecer y ejecutar acciones que garanticen el crecimiento artístico y social del prestigioso conjunto cenaguero.

Dentro de su trayectoria resultó relevante la visita del Comandante en Jefe a sus predios en abril del 2001, lo cual propició el auge estructural y constructivo de sus instalaciones luego de que el Comandante Fidel Castro manifestara su admiración y respaldo ante la gran obra cultural que realizaban en esa zona.

Korimakao ha recibido numerosos reconocimientos por su profesionalismo, altruismo y entrega.

Entre los más relevantes se encuentran el Premio Nacional y Provincial de Cultura Comunitaria; el Premio del Barrio, otorgado por los Comités de Defensa de la Revolución; las distinciones Los zapaticos de rosa, por la Organización de Pioneros José Martí; Honrar, Honra, de la Sociedad Cultural José Martí; Elena Gil, del Centro Félix Varela; la condición de Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura; y la Réplica del Machete de Máximo Gómez, por parte de la Fuerzas Armadas Revolucionarias.

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