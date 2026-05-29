29 de mayo de 2026

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Ante el próximo aniversario del cọnjunto Korimakao 

29 de mayo de 2026 María Elena Bayón Mayor
El Conjunto Artístico Comunitario Korimakao destaca por su entrega total al desarrollo cultural de las comunidades de la costa sur de Matanzas y Cienfuegos.
Como han expresado sus fundadores «desde hace 34 años, en la comunidad de Pálpite, en plena Ciénaga de Zapata, se irradia arte, a partir de la sustancial iniciativa del Comandante Faustino Pérez y el actor Manuel Porto.»
El nombre Korimakao proviene de un vocablo indígena que se presupone fue con el que los primeros pobladores de la Ciénaga nombraron a los pueblos nómadas, recolectores, cazadores y pescadores cercanos a ese territorio.
La particularidad de esta agrupación, que le torna única en la nación, radica en que a lo largo de tres décadas ha sido cantera para la consolidación de muchos artistas solidarios en todas las manifestaciones; pues ante su convocatoria acuden al lugar decenas de creadores del país, quienes organizan talleres con los pobladores, montan espectáculos y giras de gran calidad.
En ocasión de cumplir aniversario en el próximo mes de agosto, integrantes de la Dirección provincial de Cultura, junto a directivos de centros provinciales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y la  Asociación de Hermanos Saíz (AHS) sostuvieron encuentros con parte del equipo de este colectivo matancero.
Su finalidad fue fortalecer y ejecutar acciones que garanticen el crecimiento artístico y social del prestigioso conjunto cenaguero.
Dentro de su trayectoria resultó relevante la visita del Comandante en Jefe a sus predios en abril del 2001,  lo cual propició el auge estructural y constructivo de sus instalaciones luego de que el Comandante Fidel Castro manifestara su admiración y respaldo ante la gran obra cultural que realizaban en esa zona.
Korimakao ha recibido numerosos reconocimientos por su profesionalismo, altruismo y entrega.
Entre los más relevantes se encuentran el Premio Nacional y Provincial de Cultura Comunitaria; el Premio del Barrio, otorgado por los Comités de Defensa de la Revolución; las distinciones Los zapaticos de rosa, por la Organización de Pioneros José Martí; Honrar, Honra, de la Sociedad Cultural José Martí; Elena Gil, del Centro Félix Varela; la condición de Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura; y la Réplica del Machete de Máximo Gómez, por parte de la Fuerzas Armadas Revolucionarias.
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